BDEW: Energiewirtschaft verfehlt 2022 CO2-Sektorziel

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CO2-Emissionen der Energiewirtschaft haben 2022 wegen des verstärkten Einsatzes von Kohlekraftwerken nach vorläufigen Berechnungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstmals seit Jahren wieder über dem gesetzlich vorgegebenen Sektorziel gelegen. In diesem Jahr wurden demnach 260 Millionen Tonnen CO2 im Sektor Energiewirtschaft emittiert. Das seien um 44 Prozent niedrigere Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 1990, die Energiewirtschaft liege damit aber knapp über ihrem Sektorziel, dass eine Minderung von 45 Prozent auf 257 Millionen Tonnen vorsehe.

"Trotz der Umwälzungen dieses Jahres verfehlt die Energiewirtschaft ihr Sektorziel also nur knapp", konstatierte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, bei der Jahresabschluss-Pressekonferenz des Verbandes. "Dennoch: Diese Entwicklung ist für das Klima natürlich ein Rückschritt. Wir müssen deshalb alles tun, um so schnell wie möglich wieder in die Spur zu kommen", forderte sie. Nötig sei mehr Geschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Aus- und Umbau der Netze und bei der Entwicklung eines Wasserstoffmarktes.

Die Ereignisse und Entscheidungen dieses Jahres hätten die einzelnen Anteile der Energieträger beeinflusst, die in diesem Jahr zur Stromerzeugung eingesetzt wurden. Wie der neue BDEW-Jahresbericht zur Energieversorgung 2022 zeige, sei der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung von 40,5 auf 44,6 Prozent gestiegen. Auch bezogen auf den Stromverbrauch habe der Anteil der Erneuerbaren von 42 auf fast 47 Prozent zugenommen - laut dem Verband so viel wie in keinem Jahr zuvor.

Der Anteil von Erdgas in der Stromerzeugung sank im Vergleich zum Vorjahr von 15,4 Prozent auf 13,5 Prozent. Der Anteil von Braun- und Steinkohle wuchs hingegen von 28,3 Prozent auf 31,9 Prozent. Dieser Anstieg sei zum einen auf die Rückkehr von Kohlekraftwerken zurückzuführen, aber auch die Ende 2021 stillgelegten Kernenergie-Kapazitäten und ein geringerer Einsatz der Gaskraftwerke hätten zu einer höheren Auslastung der Kohlekraftwerke geführt.

BDEW dringt auf Rückkehr zum Dekarbonisierungspfad

"2023 muss neuen Schub bringen für Investitionen in erneuerbare Energien, in Wasserstoff, in wasserstofffähige Gaskraftwerke und Energienetze", mahnte Andreae. "Wir müssen nach Bewältigung der akuten Krise unbedingt konsequent wieder den Dekarbonisierungspfad einschlagen." Wichtig sei, dass im nächsten Jahr die Weichen gestellt würden für ein Marktdesign, in dem sich auch Investitionen in steuerbare Stromerzeugungskapazitäten lohnten. Für sie müssten trotz flexibler Fahrweise und der Nutzung klimaneutraler Brennstoffe wie insbesondere Wasserstoff oder Biomasse dauerhaft und planbar ausreichende ökonomische Anreize geschaffen werden.

"Und wir müssen die Fesseln lösen beim Planungs- und Genehmigungsrecht, damit die erneuerbaren Energien richtig durchstarten können und auch der dafür notwendige Netzausbau gelingt", betonte Andreae. Der größte Hemmschuh bei der Windenergie an Land seien nach wie vor fehlende Flächen: 2 Prozent tatsächlich bebaubare Fläche des Bundesgebiets müssten bereits bis zum Jahr 2025 vollständig ausgewiesen sein und nicht erst 2032, wie von der Bundesregierung bislang vorgesehen. Sonst könne die Bundesregierung die nötigen und parallel im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten Ausbauziele bis 2030 nicht erreichen.

"Auch für Photovoltaikanlagen werden aktuell noch bei weitem nicht alle Flächenpotenziale ausgeschöpft", sagte Andreae. Für einen PV-Boom auf privaten Dächern sei eine deutliche Verbesserung der Regeln unter anderem für Mieterstrom nötig. "Wir müssen mit der PV schneller auf die Dächer kommen", forderte die BDEW-Chefin. Wichtig werde 2023 auch sein, echte Fortschritte bei der Entwicklung eines Wasserstoffmarktes zu erreichen. Andreae forderte ein Wasserstoffgesetz, in dem die zentralen Punkte für einen schnellen Wasserstoffhochlauf zügig geregelt würden, und eine Rohstoffstrategie, die Europa bei Energiewende-Technologien industriell unabhängiger mache.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2022 04:17 ET (09:17 GMT)