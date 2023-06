BDEW: Mehr als jede dritte neue Wohnung erhält Wärmepumpe als Heizsystem

BERLIN (Dow Jones)--Wärmepumpen sind im vergangenen Jahr erstmals zur beliebtesten Heiztechnologie für Wohnungsneubauten geworden. In Bestandsimmobilien dominiert hingegen die Gasheizung. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Mit einem Anteil von 38 Prozent wurde mehr als jede dritte im vergangenen Jahr fertiggestellte Wohnung mit einer Wärmepumpe beheizt (2021: 33 Prozent). Der Anteil neuer Wohnungen mit Gasheizung sank unterdessen von 34 auf 29 Prozent. Der Auswertung zufolge wurde rund jede vierte neue Wohnung an ein Fernwärmenetz angeschlossen.

Im Gebäudebestand wird hingegen jede zweite Bestandswohnung in Deutschland mit Gas beheizt. In einem Viertel der Wohnungen kommt Heizöl zum Einsatz, in 14 Prozent Fernwärme. Wärmepumpen spielen hier mit 3 Prozent noch eine untergeordnete Rolle.

"Auch in Zukunft werden wir unterschiedliche Heiztechnologien benötigen, um den regionalen Gegebenheiten, der heterogenen Gebäudestruktur und der unterschiedlich ausgebauten und aus- und umzubauenden Netzinfrastruktur gerecht zu werden", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Es sei "absolut richtig", dass die Bundesregierung insbesondere im Wohnungsneubau einen Fokus auf Wärmepumpen und Fernwärme lege. Im Bestand werde Deutschland jedoch in bestimmten Fällen auch gasbasierte Systeme benötigen - künftig allerdings betrieben mit grünen Gasen, wie zum Beispiel Wasserstoff und Biomethan.

Daher sei es gut, dass die Bundesregierung das geplante Gebäudeenergiegesetz in diese Richtung geöffnet habe und bis zum Vorliegen der Wärmeplanung vor Ort den Einbau wasserstofffähiger Gasheizungen und je nach Gegebenheiten vor Ort darüber hinaus ermöglichen wolle.

