BDEW nach EU-Rüge für schärfere Düngeregeln

BERLIN (Dow Jones)--Die Wasserwirtschaft hat angesichts der drohenden EU-Strafen ein schärferes Düngerecht gefordert. Die bisherigen deutschen Maßnahmen würden "bei weitem nicht ausreichen, um die Nitratbelastung der Böden und Gewässer nachhaltig zu reduzieren", erklärte Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer Wasser / Abwasser im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Es sei daher richtig, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eröffnet habe.

Bund und Länder müssten die europäischen Vorgaben nun schnell und konsequent umsetzen, erklärte Weyand. Brüssel hatte am Donnerstag ein Mahnschreiben nach Berlin geschickt und binnen zwei Monaten Nachbesserungen bei der Düngemittelverordnung gefordert. Andernfalls drohen Zwangsgelder von bis zu 850.000 Euro pro Tag. "Die Leidtragenden wären am Ende die Verbraucher, die für eine nachlässige Landwirtschaftspolitik zur Kasse gebeten würden", so Weyand.

Konkret fordert der BDEW eine Einhaltung der Nitrat-Grenzwerte. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hatte sich die Bundesregierung im vergangenen Jahr auf eine Verschärfung der Düngemittelverordnung verständigt. Nach dem Willen der Regierung sollen die Landwirte in besonders mit Nitrat belasteten Gebieten ein Fünftel weniger Gülle ausbringen.

Das Problem aus Sicht des BDEW ist, dass es sich bei dieser Quote lediglich um einen Durchschnittswert pro landwirtschaftlichem Betrieb handle. Wenn aber der eine Bauer deutlich weniger düngt und der andere deutlich mehr, sei das "absolut kontraproduktiv für den Grundwasserschutz", so Weyand. Deshalb fordert er für Weizen, Zuckerrüben und Kartoffeln eine Dünge-Reduzierung um 20 Prozent, bei Mais um bis zu 30 Prozent. Zudem setzt sich der Verband für eine Nachweispflicht von Agrarbetrieben ein. Sie müssten verpflichtend offenlegen, wie viele die Nährstoffeinträge sie verursacht hätten.

July 25, 2019