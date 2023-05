BDEW: Offshore-Windanlagen decken 2022 Strombedarf von 8 Mio Haushalten

BERLIN (Dow Jones)--Im Jahr 2022 haben Windenergieanlagen auf See in Deutschland den Strombedarf von rund 8 Millionen Haushalten gedeckt, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) berichtet. Insgesamt wurden 24,7 Milliarden Kilowattstunden Strom (kWh) netto erzeugt. Gleichzeitig forderte der Verband, dass die Investitionsbedingungen für den weiteren Zubau von Offshore-Windanlagen verbessert werden müsse, damit Unternehmen ihr finanzielles Engagement nicht in andere Länder verlagern.

"Windenergieanlagen auf See tragen schon heute zuverlässig zur Stromversorgung bei - und das Potenzial der Windenergie auf See ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Damit der weitere Ausbau gelingen kann, müssten aber Planungs- und Investitionsbedingungen entsprechend ausgestaltet werden.

Dies gelte insbesondere mit Blick auf die zweite Gebotskomponente bei Ausschreibungen für Windenergie auf See auf nicht zentral voruntersuchten Flächen. Laut BDEW soll sie helfen, bei Null-Cent-Geboten eine Entscheidung über den Zuschlag für den Bau des ausgeschriebenen Meereswindparks zu treffen.

Der Verband warnte, dass die 2. Gebotskomponente die Finanzierungsrisiken deutlich erhöht und damit auch die Kosten für den Ausbau der Offshore-Windenergie.

"Andere Länder bieten wesentlich attraktivere Investitionsbedingungen durch stärkeren Bezug auf qualitative Kriterien. Die Gefahr ist groß, dass Windkraft-Investoren auf andere Märkte ausweichen. Das reduziert den Wettbewerb und erhöht damit unnötig die Kosten für den zwingend notwendigen Offshore-Ausbau", warnte Andreae.

May 03, 2023 04:24 ET (08:24 GMT)