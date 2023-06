BDEW: Prognosen der Verteilnetzbetreiber auf Ausbau-Zielpfad

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Stromverteilnetzbetreiber haben laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erstmals regionale Prognosen zur künftigen Stromerzeugung und zum Stromverbrauch sowie den zu erwartenden Netzanschlüssen veröffentlicht. "Legt man die Regionalszenarien nebeneinander und addiert die Zahlen, so verdreifacht sich allein bis 2028 die bundesweit installierte Leistung beispielsweise von Photovoltaik-Anlagen von derzeit 55 Gigawatt (GW) auf über 164 GW", erklärte der Verband. "Bis 2033 steigt die Leistung auf knapp 276 GW und erreicht fast 453 GW im Jahr 2045." Damit lägen die Prognosen auf dem Zielpfad der gesetzlichen Erneuerbaren-Ausbauziele.

Für die Prognosen wurden laut den Angaben sechs Planungsregionen definiert, in denen sich die Verteilnetzbetreiber zum Netzausbau abstimmen. In einem ersten Schritt seien auf Basis der Planungen der Übertragungsnetzbetreiber so genannte Regionalszenarien erstellt worden, in denen die Verteilnetzbetreiber die voraussichtliche Entwicklung von Stromerzeugung und -verbrauch innerhalb ihrer Planungsregion beschreiben. Diese würden alle zwei Jahre aktualisiert und dienten als Grundlage für die Erstellung der Netzausbaupläne der einzelnen Verteilnetzbetreiber, die bis zum 30. April 2024 und danach ebenfalls im Zwei-Jahres-Turnus veröffentlicht würden.

"Die Verteilnetzbetreiber stehen vor einer Mammutaufgabe", erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. Die erneuerbaren Energien würden weiter massiv ausgebaut und sollten ihren Anteil an der Stromversorgung in den nächsten sieben Jahren von rund 50 auf 80 Prozent steigern, bis 2030 sollten 15 Millionen Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren, und in den Häusern würden immer mehr Wärmepumpen installiert. All diese neuen Erzeuger, Verbraucher und Speicher müssten zunächst an das Stromverteilnetz angeschlossen und dann intelligent in das Stromsystem integriert werden.

"Das gelingt nur mit Ausbau und Digitalisierung der Verteilnetze", betonte sie. "Die Regionalszenarien machen die Größe der Herausforderung deutlich. Der Aus- und Umbau der Netze erfordert Investitionen in Milliardenhöhe." Die Netzbetreiber stellten sich dieser Herausforderung, benötigten dafür aber einen angemessenen regulatorischen Rahmen. "Darüber hinaus braucht es ausreichend qualifizierte Fachkräfte, sichere Lieferketten und eine spürbare Verschlankung und Digitalisierung der bürokratischen Prozesse", forderte Andreae.

