BDI erwartet bei Wachstum transatlantische Schwächeperiode

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in seinem neuen globalen Wachstumsausblick ein Wachstum der Weltwirtschaft von gut 2,25 Prozent im kommenden Jahr vorausgesagt. "Der transatlantische Wirtschaftsraum wird eine ausgeprägte Schwächephase durchlaufen", erwartete der Verband. Diese dürfte im Euroraum länger andauern als in den Vereinigten Staaten. Gut drei Viertel des Wachstums in der Welt würden im Jahr 2023 auf den Asien-Pazifik-Raum entfallen, 2024 noch drei Fünftel.

In diesem schwächelnden Umfeld rechnete der BDI in diesem Jahr noch mit einem Wachstum der realen Exporte von Waren und Dienstleistungen in Deutschland von 2,5 Prozent. Die Inflation werde dieses Jahr weltweit bei 9 Prozent liegen, im - das ist der höchste Stand seit einem Vierteljahrhundert. Im kommenden Jahr geht sie auf 5 Prozent zurück. Die Inflationsbekämpfung in den Industrieländern dulde keinen Aufschub. "Eine weitere geldpolitische Straffung in den USA, im Vereinigten Königreich, im Euroraum und in einigen Entwicklungs- und Schwellenländern ist aus ökonomischer Perspektive erforderlich, um Zweitrundeneffekte zu verhindern", so der BDI.

Die Finanzpolitik müsse zukünftig präziser handeln. In den großen Ländern sollten die Gesetzgeber ihre Stützungsmaßnahmen für private Haushalte und Unternehmen zielgenauer gestalten und mit Sparanreizen für den Energieverbrauch verbinden. Die Wirtschaftspolitik sollte sehr rasch Investitionsakzente setzen. Die aktuelle Schwächephase werde die Investitionstätigkeit im transatlantischen Raum deutlich dämpfen. Es bedürfe deutlich stärkerer öffentlicher Investitionen und der Ankurbelung privater Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung , "um die Weichen für den Aufschwung 2024/25 und auf Wachstum zu stellen".

November 14, 2022 05:39 ET (10:39 GMT)