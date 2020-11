BDI: Exportmotor läuft, doch Phase der Erholung dauert länger

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts jüngster Außenwirtschafts-Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) eine zurückhaltende Wertung abgegeben. "Der Exportmotor der deutschen Wirtschaft läuft, die Phase der Erholung wird jedoch noch länger andauern", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Die Industrie rechne in diesem Jahr mit einem Rückgang der Exporte um 13 Prozent. Damit breche der deutsche Außenhandel erstmals wieder so stark ein wie zuletzt in der Finanzkrise 2009 mit 18 Prozent. "In diesem Jahr erwarten wir nur noch ein Exportvolumen, das ungefähr dem vor sechs Jahren entspricht", sagte Lang.

Die deutsche Wirtschaft hatte ihre Ausfuhren im September trotz der Corona-Pandemie deutlich gesteigert. Die Exporteure verkauften nach Angaben von Destatis kalender- und saisonbereinigt 2,3 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte allerdings um 3,8 Prozent niedriger.

Lang betonte, die deutsche Wirtschaft müsse sich darauf einstellen, dass sich die Exportaussichten bis Jahresende weiter eintrübten. Neben dem anhaltenden Corona-Schock drohten verschärfte Exportkontrollregeln die Wachstumschancen der globalen Arbeitsteilung auszubremsen. Übermäßig restriktive Visa- und Einreisebeschränkungen und überbordende Zölle setzten den Welthandel zusätzlich unter Druck.

"Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass der internationale Warenaustausch und die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit gerade in Pandemie-Zeiten so gut wie möglich funktionieren", forderte der BDI-Hauptgeschäftsführer.

