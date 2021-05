BDI fordert in Zehn-Punkte-Papier systematische und verlässliche Öffnung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat unter dem Titel "Raus aus der Pandemie" zehn Vorschläge für einen sichere und verlässliche Öffnung der Corona-Beschränkungen an die Adresse der Politik gerichtet. "Die Bundesregierung muss die Rückkehr zu Normalität von Gesellschaft und Wirtschaft besser synchronisieren", forderte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Mit sinkender Inzidenz werde der Ruf nach Öffnungen in Deutschland lauter. "Trotz mahnender Worte der Wissenschaft und der Bundespolitik überbieten sich die Länder mit verschiedenen Öffnungsstrategien", kritisierte er.

Diese unsystematische Herangehensweise beim Hochlauf der wirtschaftlichen Aktivität erhöhe Unsicherheit und vermindere Planbarkeit. "Es braucht vielmehr eine konsequente Öffnungsstrategie, die die Gesamtheit der deutschen Wirtschaft und ihrer Beschäftigten einbezieht." So reichten Lockerungen der Corona-Beschränkungen nur für Geimpfte und Genesene allein nicht aus. Erforderlich seien aus wirtschaftlichen ebenso wie psychologischen Gründen konkrete Öffnungsperspektiven und internationale Vereinbarungen beispielsweise bei internationalen Reisen oder der Wiederaufnahme des internationalen Messebetriebs.

Ziel müsse "eine sichere und verlässliche Öffnung der Wirtschaft und Gesellschaft sein, die auch epidemiologisch verantwortbar ist". Die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft in den nächsten Monaten seien positiv. Dennoch bestehe weiterhin große Unsicherheit mit Blick auf den weiteren Pandemieverlauf. Besonders die positiven Zeichen der wirtschaftlichen Erholung in den USA und in China gäben Anlass zur Hoffnung - gerade auch für die exportorientierte deutsche Industrie. Jedoch sorgten der asymmetrische Hochlauf der Weltwirtschaft und eine nach wie vor dramatische Situation in anderen Teilen der Welt für Unsicherheit.

"Langfristig werden deutsche Unternehmen nur dann erfolgreich sein, wenn die Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt unter Kontrolle ist", betonte Russwurm. "Nur so wird eine vollständige Rückkehr zum Normalbetrieb in Betrieben sowie im nationalen und internationalen Handel möglich sein."

