BDI fordert schnelle Beilegung des Zollstreits zwischen EU und USA

Heute im Fokus

Nach US-Wahlsieg von Joe Biden: DAX schließt weit über 13.000 Punkten -- BioNTech & Pfizer mit ermutigenden Corona-Impfstoff-Daten -- Amazon, Aurora, Canopy, Sixt und Nemetschek im Fokus

Tesla bleibt trotz möglicher Verzögerung bei Zeitplan für Grünheide. Apple setzt Zulieferer Pegatron wegen Verstößen auf Bewährung. McDonald's sieht Umsatzerholung. Netflix testet linearen Kanal in Frankreich. Merck lizenziert Prüftherapie Atacicept an Vera Therapeutics aus. Deutsche Bank verkauft IT-Tochter Postbank Systems an Tata. Verdi unterstützt TUIfly-Beschäftigte im Streit um Kündigungen.