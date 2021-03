BDI fordert vom Bund Klarheit bei Schnelltests in Unternehmen

BERLIN (Dow Jones)--Die Industrie hält die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie für unzureichend. "Mit Blick auf flächendeckende Schnelltests in den Unternehmen für ihre Belegschaften sind derzeit noch entscheidende Fragen an die Bundesregierung offen", erklärte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. Diese müssten nun zügig gemeinsam geklärt werden, damit die Wirtschaft weiterhin ihren Beitrag zur systematischen Pandemieeindämmung leisten könne.

Russwurm verwies auch auf ein Thesenpapier, das Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach Beratungen mit den Verbänden und den Ländern in die Ministerpräsidentenkonferenz eingebracht hatte. Demnach müsse das Ziel aller Maßnahmen sein, "den Gesundheitsschutz der Bevölkerung durch eine in sich stimmige Impf- und Teststrategie sicherzustellen, die Stärke des Standortes Deutschland zu erhalten sowie Planbarkeit und Verlässlichkeit für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen" Es sei daher "umso unverständlicher", dass diese Einschätzungen und das Papier so wenig in die Entscheidungen eingeflossen seien.

Die Industrie leiste mit ausgefeilten Hygienekonzepten, akribischen Pandemieplänen und vielfältigen Homeoffice-Regelungen bereits das ihr Mögliche zur Eindämmung der Pandemie. "Dazu kommen Angebote betriebsärztlicher Dienste für punktuelle Schnell- und Selbsttests, wo dies erforderlich oder angezeigt ist, und perspektivisch zur Impfung, sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht", so der BDI-Präsident.

March 04, 2021 04:30 ET (09:30 GMT)