BDI für Speicherung von Kohlenstoff in Deutschland

BERLIN (Dow Jones)--Um die Klimaziele zu erreichen, fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) auch den Einsatz Kohlenstoff-Speichermethoden in Deutschland. "Neben Technologien zur direkten Vermeidung von Treibhausgasemissionen - wie etwa dem Ausbau und der Nutzung von erneuerbaren Energien, klimaneutralem Wasserstoff und einer Erhöhung der Energieeffizienz - braucht es auch eine Debatte um die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2", heißt es in einem neuen Diskussionspapier des Verbands. Dies müsse Teil einer Gesamtstrategie bis 2050 werden.

Die Bundesregierung hatte die Erforschung des sogenanntes Carbon Capture Use and Storage (CCUS) in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 aufgenommen. "Die nächste Bundesregierung sollte rasch mit dem Aufbau einer regionalen und grenzüberschreitenden CO2-Infrastruktur beginnen", fordert der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch.

Verlässliche Rahmenbedingungen und klare Vorgaben seien die Voraussetzung, um innovative CO2-Geschäftsmodelle zu entwickeln. Auch sollten CCUS-Technologien etwa mit Pilotprojekten gestärkt werden. "Die Nutzung der Kohlenstoff-Technologien steht und fällt mit ihrer gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz", betont Lösch. Vor rund einem Jahrzehnt waren mehrere Projekte zum Einsatz der CO2-Verpressung in Deutschland an Bürgerprotesten gescheitert, unter anderem, weil sie mit der weiteren Nutzung von Kohlekraftwerken in Zusammenhang standen.

April 15, 2021