BDI: G7-Finanzminister müssen Weichen für globale Mindeststeuer stellen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Finanzminister der sieben führenden Industrieländer (G7) zu einer Verständigung auf Maßnahmen für eine globale Mindeststeuer aufgefordert. "Die G7-Finanzminister müssen jetzt die Weichen für die anstehende internationale Einigung über eine globale Mindeststeuer für Unternehmensgewinne stellen", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Ziel sei es, der Gewinnverlagerung in Niedrigsteuerländer vor allem durch international tätige Digitalunternehmen einen Riegel vorzuschieben.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der sieben Länder treffen sich am Freitag und Samstag in London. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien haben in einem Zeitungsbeitrag vor dem Treffen eine gemeinsame Position für das G7-Treffen angekündigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bereits vergangene Woche mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire auf Fortschritte für eine internationale Mindeststeuer gedrungen. Beide wollen eine weltweite Einigung im Sommer. Le Maire setzt nach eigenen Angaben auf eine Einigung als "erste Etappe" in London und als zweite beim Treffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Anfang Juli in Venedig.

BDI-Hauptgeschäftsführer Lang betonte, notwendig sei ein einheitliches weltweites Steuersystem für Unternehmensgewinne, das den Herausforderungen der Digitalisierung Rechnung trägt. "Der angekündigte Richtlinienvorschlag der EU-Kommission für eine europäische Digitalabgabe steht diesem Ziel entgegen", kritisierte er aber. "Eine zusätzliche rein europäische Abgabe wäre kontraproduktiv." Der internationale Mindeststeuersatz solle sich an den von den USA ins Spiel gebrachten 15 Prozent orientieren. "Deutschland braucht endlich eine international wettbewerbsfähige Steuerbelastung der Unternehmen in Höhe von maximal 25?Prozent", mahnte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 05:21 ET (09:21 GMT)