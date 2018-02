BDI: Koalitionsvertrag vernachlässigt zentrale Aufgaben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat deutliche Kritik an dem Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt und bei der Umsetzung der Maßnahmen eine Förderung von Investitionen und Innovationen gefordert.

"Zentrale wachstumspolitische Aufgaben wie die Mobilisierung privater Investitionen, die Erhöhung öffentlicher Investitionen oder auch die Steigerung des Erwerbspersonenpotenzials sind entweder vernachlässigt oder nicht als prioritär eingestuft worden", erklärte der Verband, der den Vertrag nach eigenen Angaben in 18 Politikfeldern für seine 35 Mitgliedsverbände ausgewertet hat. Der BDI sehe den Koalitionsvertrag "in der Gesamtschau" überwiegend kritisch, heißt es in der von dem Verband veröffentlichten 27-seitigen Bewertung.

Er lasse "eine ganzheitliche Strategie und Herangehensweise in zentralen Bereichen wie der Steuerpolitik, der Digitalisierung und der Energie- und Klimapolitik vermissen" und gebe keine überzeugende Antwort auf die Frage, was notwendig sei, um Deutschlands Wohlstand auch in Zukunft zu sichern. Wichtige Impulse für Investitionen und Innovationen fehlten, und beim Einsatz öffentlicher Gelder bestehe "eine Schieflage zugunsten von Maßnahmen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und zulasten von Wachstums- und Investitionsimpulsen".

Der Vertrag setze sich zu wenig mit dem internationalen Wettbewerb auseinander, in dem sich deutsche Unternehmen befänden. "Eine wirtschaftliche oder gar gesellschaftliche Aufbruchstimmung ist von diesem Koalitionsvertrag nicht zu erwarten", beklagte der BDI. Regierung und Parlament müssten nun bei der Umsetzung aber darauf achten, Zukunftsinvestitionen zu priorisieren, Impulse für Innovationen zu setzen und dabei neue Belastungen für Bürger und Unternehmen zu vermeiden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 08:10 ET (13:10 GMT)