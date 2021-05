BDI: Längste Rezession in der deutschen Industrie endet in diesem Jahr

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie blickt optimistisch ins Jahr 2021. Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland dürfte in diesem Jahr um 8 Prozent steigen, sagte der Bundesverband der Deutschen Industrie. Die deutschen Exporte dürften sich um real 8,5 Prozent erhöhen, so der BDI. Im Corona-Jahr 2020 gingen die deutsche Produktion um 9,8 Prozent und die Exporte um 9,3 Prozent zurück.

"Damit endet in diesem Jahr die längste Rezession in der deutschen Industrie, die seit dem dritten Quartal 2018 anhielt", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Der BDI rechnet in ihrem neuesten Industriebericht mit einer schnellen konjunkturellen Erholung in allen großen Volkswirtschaften.

Für Italien erwartet der BDI ein noch stärkeres Produktionswachstum als in Deutschland. Dort dürfte die Produktion um 10 Prozent wachsen. Für Frankreich erwartet der Verband einen Produktionsanstieg um 7 Prozent, in Spanien um 6 Prozent.

