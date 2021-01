BDI schlägt "Steuermodell der Zukunft" vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat eine geringere steuerliche Belastung der Wirtschaft gefordert und dafür Pläne eines "Steuermodells der Zukunft" vorgelegt. "Eine Reform der Unternehmenssteuern muss in der 20. Legislaturperiode Priorität haben, um auch weiterhin Wachstum und Beschäftigung in Deutschland sicherstellen zu können", erklärte der Verband. Die Bundesregierung brauche eine zukunftsorientierte finanz- und steuerpolitische Strategie, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland schnell aus der Krise komme.

"Nach zwölfjährigem Reformstillstand muss das deutsche Unternehmenssteuerrecht jetzt endlich modernisiert werden", forderte der BDI. Der Verband nannte dafür drei zentrale Anforderungen: Deutschland brauche eine international wettbewerbsfähige Steuerbelastung der Unternehmen in Deutschland in Höhe von maximal 25?Prozent, eine strukturelle Modernisierung der Unternehmenssteuern und eine einheitliche Unternehmenssteuer, bei der die Gewerbesteuer in die Ertragssteuern integriert und eine stabile konjunkturunabhängige Finanzierung der Kommunen gesichert sei.

BDI-Steuerabteilungsleiterin Monika Wünnemann forderte bei einer Online-Konferenz zur Steuerpolitik eine Senkung des Thesaurierungssatzes für Personengesellschaften auf 22 Prozent von 28 Prozent und eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages. "Es muss jetzt die Entscheidung getroffen werden", forderte sie. Sie verlangte auch eine Ausweitung des Verlustrücktrags auf zwei Jahre und für einen unbegrenzten Verlustvortrag. Die Mindestbesteuerung solle zumindest für die Dauer der Corona-Krise ausgesetzt werden. Nötig sei insgesamt eine einheitliche Unternehmenssteuer. "Die Gewerbesteuer ist nicht mehr zeitgemäß", betonte sie.

Dem Industrieverband gehe es "um Unternehmensgewinne, nicht um die Besteuerung der Unternehmer", betonte der Vorsitzende des BDI-Steuerausschusses, Wolfgang Haas. "Wir reden nicht über die Besteuerung von Gewinnen, die zum Erwerb einer neuen Segeljacht zur Verfügung stehen", hob er hervor. Der BDI betont, für neues Wachstum seien aber höhere Investitionen und Innovationen nötig. "Dafür müssen Unternehmen gestärkt und Investitionsbedingungen attraktiv gestalten werden." Eine Stellschraube hierfür seien bessere steuerpolitische Rahmenbedingungen. "Eine Steuerbelastung der Unternehmen, die im internationalen Vergleich mittlerweile an der Spitze liegt, kann sich Deutschland nach der Corona-Krise nicht mehr leisten", so der Verband.

