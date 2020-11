BDI sieht Chancen für mehr Stärke nach der Krise

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hält eine rasche Erholung nach Ende der coronabedingten Rezession für möglich. "Natürlich sorgen wir uns gegenwärtig darum, diese Krise zu bewältigen", erklärte er anlässlich der Industriekonferenz 2020. "Aber es gibt auch eine echte Chance, stärker und resilienter aus der Krise hervorzugehen."

Dafür müsse Deutschland "vom Krisen- in den Zukunftsmodus schalten", betonte Kempf. Der Industriestandort stehe schon seit Jahren durch die wachsende Konkurrenz aus dem Ausland und unerledigte Hausaufgaben unter Druck. "Wir müssen es schaffen, die Bedingungen fürs Wirtschaften zu verbessern, um unsere Unternehmen im internationalen Vergleich zu stärken und damit dauerhaft Wohlstand und Beschäftigung bei uns zu sichern." Viele der Herausforderungen werde Europa nur gemeinsam schaffen, insbesondere jene gegenüber China und den USA, betonte der BDI-Präsident.

Anlässlich der Industriekonferenz, die coronabedingt digital stattfindet, haben 17 Partner aus Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden eine gemeinsame Erklärung verfasst. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte, dass die Industrieunternehmen vor einem tiefgreifenden Wandel hin zu mehr Digitalisierung und Klimaschutz stünden. "Neben der aktuellen Krisenbewältigung müssen wir daher die Segel auch auf Zukunft setzen und den Wandel gemeinsam gestalten." IG-Metall-Chef Jörg Hofmann betonte, die Industrie als Basis für Wohlstand biete qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze. "Eine aktivierende Industriepolitik bietet Chancen, Wertschöpfung in Deutschland und in Europa zu halten", so Hofmann.

