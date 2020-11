BDI sieht RCEP-Abkommen als "Weckruf" für Europa

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht in dem Abkommen Chinas mit 14 Partnern der Asien-Pazifik-Regionen ein "starkes Signal" für Freihandel und regionale Wirtschaftsintegration, aber auch einen "Weckruf für Europa". Von der Umfassenden Regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) profitierten auch deutsche Unternehmen, die in Asien produzieren, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Wolfgang Niedermark. Zugleich verdeutliche das Abkommen, wie notwendig die EU eine auf Asien ausgerichtete Handelsstrategie brauche.

Aus Sicht Niedermarks unterstricht China damit "nicht nur seinen politischen Führungsanspruch in der Region, sondern auch seine Rolle als globale Gestaltungsmacht". Nach dem Rückzug der USA aus den Verhandlungen für das Transpazifische Partnerschaftsabkommen und dem Stopp der Verhandlungen eines EU-ASEAN-Abkommens zugunsten bilateraler Abkommen seien nun weder die USA noch die EU an regionalen Abkommen in dem Wirtschaftsraum beteiligt.

Zwar sei RCEP weniger ambitioniert als die umfassenden Freihandelsabkommen der EU und enthalte etwa keine Vorgaben zu Umwelt- und Sozialstandards. Gleichwohl "gelingt es den Unterzeichnern, anders als bislang der EU, einen substanziellen Investorenschutz in der gesamten Region zu vereinbaren", so der BDI-Experte. Mit unerwarteten Verzögerungen bei der Ratifizierung aufgrund politischen Widerstands in einzelnen Mitgliedsstaaten rechnet Niedermark nicht: "Die EU muss sich die Frage gefallen lassen, wie es um ihre Attraktivität als Partner in Asien und anderen Weltregionen bestellt ist, wenn der Ratifizierungsprozess in der EU selbst für moderne und ambitionierte Abkommen mit großen Ungewissheiten verbunden ist."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2020 12:44 ET (17:44 GMT)