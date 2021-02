BDI warnt vor falschen Erwartungen an Impfgipfel

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor dem heutigen Impfgipfel die Hoffnungen auf rasche Fortschritte in der Produktion gedämpft. "Bund und Länder sollten auf dem Impfgipfel keine falsche Erwartungshaltung wecken, man könne - wenn man nur wolle - die Impfstoffproduktion in Deutschland binnen weniger Wochen über die bisherigen Planungen der Hersteller hinaus dramatisch steigern", erklärte BDI-Präsident Siegried Russwurm. "Ein signifikanter Produktionsausbau ist so komplex und zeitaufwändig, dass mit keiner weiteren Beschleunigung der Impfstoffauslieferung zu rechnen ist."

Die Pharmaunternehmen wüssten um ihre gesellschaftliche Verantwortung und arbeiteten dennoch konsequent daran, die Kapazitäten weiter zu steigern. Zugleich sei mehr Koordination zwischen Bund und Ländern dringend notwendig, betonte Russwurm. "Das uneinheitliche Impf- und Logistikmanagement sorgt bereits bei den gerade anlaufenden Impfungen mit den derzeit verfügbaren Mengen für Verunsicherung." Auch müssten die diversen Test-, Impf- und Eindämmungsstrategien in Bund und Ländern eng miteinander verzahnt werden. "Auf Grundlage eines risikobasierten Ansatzes muss klar geregelt sein, wann welche Maßnahmen je nach Infektionsgeschehen ergriffen werden."

Zudem sei es höchste Zeit, die Umsetzung wissenschaftlich zu evaluieren. "Ziel muss ein lernendes Pandemiekonzept sein, das Transparenz, Vertrauen und Akzeptanz für notwendige Pandemiemaßnahmen schafft und gleichzeitig passgenauer reagieren kann", betonte der BDI-Präsident.

