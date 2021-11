Beamtenbund fordert Länder zu Stärkung des öffentlichen Dienstes auf

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Ringen um einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder hat der Beamtenbund dbb wachsenden Personalmangel vorhergesagt. "Die Zeit läuft uns davon, bei den Verhandlungen genauso wie bei der Stärkung des öffentlichen Dienstes", sagte der Vorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silberbach, am Montag vor der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam. "Geld, das sie jetzt nicht in eine attraktive Bezahlung investieren, werden die Landesfinanzministerinnen und -finanzminister bald drei- und vierfach in Nachwuchswerbung und Einstiegsprämien stecken müssen." Die zweite Verhandlungsrunde ist bis Dienstag angesetzt, abgeschlossen werden sollen die Verhandlungen Ende November.

Der dbb und die Gewerkschaft Verdi verhandeln seit Anfang Oktober mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über das Einkommen von mehr als eine Million Beschäftigte des öffentlichen Diensts der Länder. Betroffen sind unter anderem Lehr- und Erziehungskräfte sowie Polizistinnen und Polizisten, aber auch rund 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte sowie rund eine Million Versorgungsempfänger, auf die ein Abschluss übertragen werden soll. Für die TdL führt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Verhandlungen.

Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen 300 Euro mehr. Die TdL hatte dies als unrealistisch zurückgewiesen.

Silberbach sagte: "Der TdL-Verhandlungsführer Hilbers und die ganze Tarifgemeinschaft deutscher Länder sollten sich langsam klar machen, dass mindestens ein Drittel ihrer Beschäftigten in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen." Der Personalmangel der Länder werde sich also radikal verschlimmern./bw/DP/stw