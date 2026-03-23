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Beauty-Zusammenschluss

Milliarden-Fusion im Beauty-Sektor voraus? Puig-Aktie schießt hoch - Estée Lauder unter Druck

24.03.26 08:50 Uhr
Kosmetik-Giganten vor Zusammenschluss: Estée Lauder-Aktie sackt an der NYSE ab, Puig-Anleger feiern | finanzen.net

Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder verhandelt mit Puig Brands über eine Übernahme der spanischen Beauty-Gruppe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
69,00 EUR 0,80 EUR 1,17%
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Puig Brands SA Registered Shs
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Das US-Unternehmen bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des Wall Street Journal. Eine Vereinbarung sei jedoch noch nicht erzielt worden. Durch den Zusammenschluss würden sich zwei der größten Kosmetikunternehmen der Welt vereinen.

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Puig und Estée Lauder: Milliarden-Deal zwischen Barcelona und New York zeichnet sich ab

Das Wall Street Journal hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen gemeldet, dass beide Unternehmen eine Kombination aus Bargeld und Aktien diskutiert hätten. Weitere Einzelheiten seien zunächst nicht in Erfahrung zu bringen gewesen.

Puig hat seinen Sitz in Barcelona und einen Marktwert von rund 10 Milliarden Dollar. Estée Lauder hat einen Marktwert von über 30 Milliarden Dollar. Ende 2022 schloss das Unternehmen einen rund 2,8 Milliarden Dollar schweren Deal für Tom Ford ab - die bis dahin größte Übernahme in der Firmengeschichte.

Portfolio-Erweiterung: Estée Lauder will Marktführerschaft im Prestige-Beauty-Segment festigen

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Ein Deal würde das schon weitreichende Portfolio von Estée Lauder, zu dem Clinique, M.A.C, Bobbi Brown Cosmetics und Le Labo gehören, weiter ausbauen. Zudem würde das familiengeführte Unternehmen seine Position als führender Anbieter im sogenannten Prestige-Beauty-Segment festigen.

Puig, das ebenfalls noch familiengeführt ist, verkauft Parfüms, Mode, Make-up und Hautpflegeprodukte von Marken wie Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Byredo und Dr. Barbara Sturm. Puig ernannte erst vergangene Woche einen neuen CEO mit Jose Manuel Albesa.

Wie die Aktien von Estée Lauder und Puig auf die Verhandlungen reagieren

Anleger von Estée Lauder zeigten sich im NYSE-Handel am Montag nur wenig begeistert von den Übernahme-Aussichten: Die Aktie schloss mit einem Verlust von 7,72 Prozent bei 79,29 US-Dollar. Ganz anders bei dem spanischen Übernahmeziel: Puig Brands-Aktien legten im NASDAQ-OTC-Handel um 11,16 Prozent auf 19,60 US-Dollar zu. Wie sich der Handel an der Madrider Börse entwickelt, bleibt abzuwarten.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

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Bildquellen: stock.adobe.com, salarko / Shutterstock.com

Nachrichten zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)

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Analysen zu Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)

DatumRatingAnalyst
20.08.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
02.05.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
06.02.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
20.02.2018Estée Lauder Companies BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.2018Estée Lauder Companies OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
02.05.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
06.02.2019Estée Lauder Companies OutperformTelsey Advisory Group
20.02.2018Estée Lauder Companies BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.2018Estée Lauder Companies OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
14.12.2017Estée Lauder Companies HoldDeutsche Bank AG
28.09.2017Estée Lauder Companies NeutralD.A. Davidson & Co.
03.02.2017Estée Lauder Companies NeutralUBS AG
03.02.2017Estée Lauder Companies NeutralB. Riley & Co., LLC
11.01.2017Estée Lauder Companies NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.12.2016Estée Lauder Companies UnderperformBMO Capital Markets
23.07.2010Estée Lauder Companies sellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.06.2009Estee Lauder neues KurszielUBS AG
07.04.2009Estee Lauder sellUBS AG
24.02.2009Estee Lauder sellGoldman Sachs Group Inc.

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