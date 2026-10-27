BeBetter Med A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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BeBetter Med A stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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