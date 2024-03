Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Bechtle konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 48,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,01 EUR. Bisher wurden heute 17.026 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 26.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,683 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,13 EUR aus.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2023 2,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

