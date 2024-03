Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 48,02 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 48,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 48,05 EUR. Mit einem Wert von 48,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.236 Bechtle-Aktien.

Am 26.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,58 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 5,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 37,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,683 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 54,13 EUR.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

