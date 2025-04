Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag höher

Bechtle im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 34,94 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 34,94 EUR. Bei 35,00 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,70 EUR. Zuletzt wechselten 40.801 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 44,68 Prozent Luft nach oben. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,722 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Am 14.03.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX mittags

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags