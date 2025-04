Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Bechtle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 34,28 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 34,28 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,00 EUR aus. Bei 34,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.074 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 47,46 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 16,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,722 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 14.03.2025. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Bechtle-Aktie.

