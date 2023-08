Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,50 EUR ab.

Um 15:47 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,50 EUR ab. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,14 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 39,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.107 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,42 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 21,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,36 EUR je Bechtle-Aktie an.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

