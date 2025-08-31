Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,94 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 38,94 EUR. Bei 38,94 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.745 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2025 aus.

