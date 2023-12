Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 43,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 4,7 Prozent auf 43,33 EUR. Bei 42,67 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 234.029 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,26 EUR aus.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden.

