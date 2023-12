Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag weit abgeschlagen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,7 Prozent auf 42,90 EUR ab.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 42,90 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 42,67 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.564 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 47,95 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 11,77 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Abschläge von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,26 EUR aus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 15.03.2024 gerechnet.

