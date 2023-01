Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Mittag

Die Bechtle-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 32,64 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 32,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.981 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,84 EUR an. 48,87 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 32,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,59 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,14 EUR.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

