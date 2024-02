Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 48,39 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 48,39 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 48,26 EUR. Bei 49,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 42.914 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 50,58 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 4,53 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 38,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,86 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Bechtle am 15.03.2024 präsentieren. Bechtle dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag leichter