Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 47,94 EUR.

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 47,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 47,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,98 EUR. Zuletzt wechselten 60.148 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,30 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,683 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 55,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Am 07.05.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Bechtle-Aktie ein

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester