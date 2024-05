Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 44,90 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 44,90 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 44,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.057 Bechtle-Aktien.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 16,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,85 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,748 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 55,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 15.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

