Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag leichter

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 38,70 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 38,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 38,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.464 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 43,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 11,73 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 25,74 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,82 Prozent zurück. Hier wurden 1,46 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

