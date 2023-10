Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Vormittag zu

So bewegt sich Bechtle

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 44,33 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 44,66 EUR. Bei 44,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.487 Bechtle-Aktien.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 46,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,53 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 32,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,80 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 51,79 EUR.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

