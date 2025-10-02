DAX24.443 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,95 -0,7%Gold3.883 +0,5%
So bewegt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Donnerstagmittag zu

02.10.25 12:07 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 39,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,20 EUR -0,22 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bechtle legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 39,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,68 EUR. Bei 39,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 29.050 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Gewinne von 7,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

