Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 45,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:04 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 45,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.487 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.01.2023 bei 32,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 27,55 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,26 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten

Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Mittag