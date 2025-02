Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag auf rotem Terrain

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 31,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 31,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,90 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 65.353 Stück.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 68,23 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 8,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,51 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind