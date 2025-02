Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Montagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 31,32 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 31,32 EUR ab. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99.534 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Mit einem Zuwachs von 67,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,686 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,72 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

