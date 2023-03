Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 15:52 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,62 EUR. Bei 40,80 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.939 Bechtle-Aktien.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 53,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 25,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 47,76 EUR angegeben.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 17.03.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG