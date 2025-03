Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 33,62 EUR zu.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 33,62 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 33,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.804 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 35,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,693 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

