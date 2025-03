Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 34,66 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 34,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 34,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.777 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 33,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,83 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

