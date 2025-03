Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 33,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 33,50 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,56 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.715 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 56,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 16,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 43,83 EUR angegeben.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,48 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Februar 2025: Analysten sehen Potenzial bei Bechtle-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX in Rot

MDAX aktuell: MDAX startet im Minus