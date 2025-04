Bechtle Aktie News: Bechtle steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,02 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 35,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.052 Bechtle-Aktien.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 17,93 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,722 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 14.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,82 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,90 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge