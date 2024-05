Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 45,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:47 Uhr 1,8 Prozent. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,94 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,04 EUR. Zuletzt wechselten 34.355 Bechtle-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,86 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,748 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,13 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 15.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,56 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,22 Prozent auf 1,90 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,31 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

Bechtle-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen