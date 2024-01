Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 43,81 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 43,81 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 43,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 17.254 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,95 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 33,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 32,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,26 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

