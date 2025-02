Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 31,38 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 31,38 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 31,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 4.292 Stück.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 67,05 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 8,41 Prozent Luft nach unten.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,779 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt am Montagmittag ab

Bechtle-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus