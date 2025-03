Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 33,46 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 33,46 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,30 EUR nach. Bei 34,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 90.406 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. 56,66 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 14,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

