Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 34,16 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 34,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 33,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.464 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,55 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Mit Abgaben von 15,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,722 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,91 EUR.

Bechtle ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,82 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

