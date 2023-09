Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 45,03 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,03 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 45,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.567 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,45 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 27,94 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,79 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Bechtle am 10.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 13.11.2024.

